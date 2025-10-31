اليوم.. 4 مواجهات حاسمة في ختام الجولة السادسة من نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تُختتم، اليوم الجمعة، منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مواجهات في بغداد والبصرة ودهوك.

وتجري مباراة واحدة عند الساعة الـ 6:00 مساءً بين فريق الميناء المنتشي بنتائجه الجيدة مع ضيفه فريق القاسم الذي يعاني من نتائجه المخيبة لجمهوره، وتقام المباراة على ملعب الفيحاء في البصرة.

بينما تُقام مباراتان عند الساعة الـ 8:30 مساءً، تجمع الأولى فريق الموصل الذي يسعى لتعويض خسارته في الجولة السابقة أمام زاخو مع ضيفه الزوراء المنتشي بانتصاره في الجولة السابقة على القاسم، حيث تجري المواجهة على ملعب دهوك وهو الملعب الافتراضي للموصل.

فيما يلاقي فريق الطلبة، الذي يسعى لتعويض خسارته أمام النجف، على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد، ضيفه فريق نفط ميسان الذي يعاني نزيف النقاط وتراجع ترتيبه ليصل حالياً إلى المركز الـ 17.

وفي آخر مواجهات الجولة، يستضيف فريق الكرخ المنتشي بانتصاره السابق على نفط ميسان في الجولة الماضية، فريق الكهرباء القابع في المركز الأخير بعد سلسلة خسارات في الجولات السابقة، وتقام المباراة على ملعب الفيحاء في البصرة، وهو الملعب الافتراضي للكرخ، عند الساعة الـ 10 مساءً.

وكان اتحاد الكرة العراقي قد قرر تغيير موعد مباراتين كانتا مدرجتين ضمن مباريات الجولة السادسة، وذلك بسبب الصيانة الحالية في ملعب الكرخ، ووجود كرنفال جماهيري يوم السبت على ملعب الفيحاء، حيث تقرر تغيير موعد مباراة فريقي أمانة بغداد والنجف لتُقام يوم أمس الخميس في ملعب الشعب عند الساعة الـ 6 مساءً.

كما قرر الاتحاد تغيير موعد مباراة فريقي الكرخ والكهرباء لتُقام اليوم الجمعة في ملعب الفيحاء بالبصرة عند الساعة الـ 10 مساءً.