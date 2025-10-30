اليوم.. 4 مباريات مرتقبة في الجولة السادسة من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تقام أربع مباريات مرتقبة في ثلاث محافظات، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد وذي قار ودهوك.

وتنطلق عند الساعة السادسة مساءً مباراتان تجمع الأولى فريق الغراف مع ضيفه فريق زاخو، وتقام المباراة على ملعب الناصرية الدولي في محافظة ذي قار.

ويسعى الغراف لتحقيق الانتصار مستغلاً أرضه وجمهوره للبقاء ضمن الفرق المتنافسة على المراكز المتقدمة، بالمقابل يحاول زاخو العودة إلى الديار محملاً بنقاط المباراة وتعزيز ما حققه من انتصار في الجولة السابقة على الموصل.

ويواجه في المباراة الثانية فريق أمانة بغداد ضيفه النجف على ملعب الشعب الدولي في العاصمة.

ويعاني أمانة بغداد من نتائجه غير الجيدة لا سيما بعد خسارته الثقيلة في الجولة السابقة أمام النفط إذ يسعى للتعويض في لقاء اليوم أمام ضيفه فريق النجف القادم من انتصار على الطلبة رفع معنوياته.

وتقام مباراتان عند الساعة الثامنة والنصف مساءً حيث يواجه فريق القوة الجوية ضيفه ديالى على ملعب المدينة في بغداد، وستكون المباراة تنافسية وقوية فكلا الفريقان يمتلكان حظوظ الفوز ويتنافسان على المراكز المتقدمة، كما ستكون المباراة جماهيرية ويتوقع أن تمتلئ مدرجات الملعب.

بينما يواجه فريق دهوك ضيفه النفط في آخر مباريات اليوم على ملعب الأول، ويتوقع أن تكون المباراة حامية وتنافسية، لاسيما أن توقعات النتيجة صعبة لتكافؤ مستوى الفريقين.