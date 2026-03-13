اليوم.. 4 مباريات مثيرة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- محافظات

تقام، اليوم الجمعة، أربع مباريات مثيرة ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد وديالى وأربيل.

وتقام مباراتان عند الساعة الـ9:00 مساءً، تجمع الأولى فريق ديالى مع ضيفه فريق القوة الجوية، الذي يتمسك بالصدارة بعد انتهاء الجولة الـ21 برصيد 49 نقطة، بينما يحتل فريق ديالى المركز الـ11 برصيد 27 نقطة.

ويواجه فريق النفط في المباراة الثانية ضيفه فريق النجف، وتقام المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر، حيث يحتل فريق النفط المركز الـ14 برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق النجف المركز ما قبل الأخير برصيد عشر نقاط.

بينما تقام مباراتان عند الساعة الـ11:15 ليلاً، تجمع الأولى فريق أربيل مع ضيفه فريق الميناء، وتجري المباراة على ملعب فرانسو حريري في أربيل.

ويحتل فريق أربيل، بعد الجولة الـ21، المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بينما يحتل الميناء المركز الـ12 برصيد 26 نقطة.

في حين، تجمع المباراة الثانية فريق الزوراء مع ضيفه فريق نفط ميسان، وتقام المباراة على ملعب الزوراء في بغداد، اذ يحتل فريق الزوراء، بعد انتهاء الجولة الـ21، المركز الثامن برصيد 35 نقطة، بينما يحتل فريق نفط ميسان المركز الـ18 برصيد 19 نقطة.