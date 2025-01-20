اليوم.. 4 مباريات مثيرة في ختام الجولة 15 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تختتم، اليوم الاثنين، منافسات الجولة 15 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مباريات في بغداد والبصرة وميسان.

وتنطلق مباراتان في الساعة الثانية والنصف عصراً، حيث يستضيف فريق النفط نظيره نوروز على ملعب الساحر أحمد راضي، فيما يحتضن ملعب ميسان الأولمبي اللقاء الثاني بين نفط ميسان وضيفه فريق دهوك.

أما المباراة الثالثة، فتقام عند الساعة الخامسة مساءً، حيث يلتقي فريق الكهرباء مع ضيفه الطلبة على ملعب نادي الزوراء.

وتختتم الجولة بمباراة تجمع بين نفط البصرة وضيفه زاخو، والتي ستقام على ملعب الفيحاء عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

يُذكر أن فريق الزوراء حسم صدارة الجولة 15 بعد أن رفع رصيده إلى 31 نقطة بفوزه على الحدود يوم أمس الأحد، بنتيجة 3-2، مستفيداً من تعثر القوة الجوية الذي تعرض لخسارة غير متوقعة أمام القاسم بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة ذاتها.