اليوم.. 4 مباريات مثيرة في انطلاق الجولة 18 لدوري نجوم العراق
شفق نيوز/
تنطلق، اليوم الاثنين، منافسات الجولة 18 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة 4
مباريات في بغداد وكربلاء والسليمانية وزاخو .
وتقام مباراة
واحدة عند الساعة 2:00 من بعد الظهر تجمع فريق ديالى مع ضيفه فريق نفط ميسان وتقام
المباراة على ملعب نوروز وهو ملعب المفترض لفريق ديالى .
بينما
تنطلق المباراة الثانية عند الساعة 2:30 عصراً والتي تجمع فريق النفط بضيفه فريق
كربلاء، حيث تقام على ملعب الساحر أحمد راضي .
بينما
تجري مباراة اخرى عند الساعة 5:00 عصراً تجمع فريق الكرمة مع ضيفه فريق الكهرباء،
اذ تقام على ملعب زاخو وهو الملعب المفترض لفريق الكرمة .
ويختتم
مباريات اليوم الأول بمواجهة فريق القاسم ضيفه الزوراء في ملعب كربلاء الدولي، عند
الساعة 7:30 مساءً.
وكان
من المقرر أن تقام اليوم، مباراة تجمع الشرطة مع ضيفه فريق البصرة إلا أن المباراة
تم تأجيلها الى وقت آخر لارتباط فريق الشرطة ببطولة دوري
أبطال آسيا للنخبة .