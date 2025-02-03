اليوم.. 4 مباريات مثيرة في انطلاق الجولة 18 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الاثنين، منافسات الجولة 18 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة 4 مباريات في بغداد وكربلاء ‏والسليمانية وزاخو .

وتقام مباراة واحدة عند الساعة 2:00 من بعد الظهر تجمع فريق ديالى مع ضيفه فريق نفط ميسان وتقام المباراة على ملعب نوروز وهو ملعب المفترض لفريق ديالى .

‏بينما تنطلق المباراة الثانية عند الساعة 2:30 عصراً والتي تجمع فريق النفط بضيفه فريق كربلاء، حيث تقام على ملعب الساحر أحمد راضي .

‏بينما تجري مباراة اخرى عند الساعة 5:00 عصراً تجمع فريق الكرمة مع ضيفه فريق الكهرباء، اذ تقام على ملعب زاخو وهو الملعب المفترض لفريق الكرمة .

‏ويختتم مباريات اليوم الأول بمواجهة فريق القاسم ضيفه الزوراء في ملعب كربلاء الدولي، عند الساعة 7:30 مساءً.

‏وكان من المقرر أن تقام اليوم، مباراة تجمع الشرطة مع ضيفه فريق البصرة إلا أن المباراة تم تأجيلها الى وقت آخر لارتباط فريق الشرطة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة .