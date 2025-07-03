اليوم.. 4 مباريات مثيرة في الجولة الأخيرة من منافسات نجوم العراق

شفق نيوز – بغداد

تقام، اليوم الخميس، أربع مباريات مثيرة ضمن الجولة الأخيرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، على ملاعب بغداد والسليمانية والنجف.

وتنطلق مباراتان في تمام الساعة 7:00 مساءً، الأولى على ملعب الساحر أحمد راضي بين الكرخ صاحب المركز الـ14 برصيد 46 نقطة، الذي يسعى لتعزيز مركزه بعد نتائج جيدة مؤخراً، وضيفه دهوك صاحب المركز الثامن برصيد 54 نقطة، والذي يأمل بتحقيق الفوز تحت قيادة مدربه الجديد بعد سلسلة من الإخفاقات السابقة.

أما المباراة الثانية فتقام على ملعب نوروز في السليمانية، حيث يستضيف فريق نوروز صاحب المركز التاسع برصيد 52 نقطة، والذي حقق فوزاً كبيراً على دهوك في الجولة الماضية، فريق الكهرباء الذي يحتل المركز الـ13 برصيد 48 نقطة، وعاد هو الآخر بفوز كبير على الكرمة.

وعند الساعة 9:30 مساءً، تجمع المباراة الأولى فريق النجف الذي يحتل المركز الـ15 برصيد 43 نقطة، ويسعى لمصالحة جماهيره بعد خسارته الأخيرة أمام نفط ميسان، مع ضيفه فريق الطلبة الرابع برصيد 63 نقطة، الذي ضمن موقعه ويسعى لزيادة رصيده من النقاط، وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي.

في الوقت ذاته، تقام المباراة الثانية على ملعب الشعب الدولي بين القوة الجوية صاحب المركز السادس برصيد 57 نقطة، والذي يحاول الفوز لاستعادة المركز الخامس من النفط، وضيفه نفط ميسان الحادي عشر برصيد 51 نقطة، المنتشي بفوزه الأخير على النجف بثلاثة أهداف.