اليوم.. 4 مباريات في ختام دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ تقام أربع مباريات كروية، يوم الخميس، في ختام منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم.

وتجري مباراتان عند الساعة الثانية من بعد الظهر، تجمع الأولى فريقا نوروز وضيفه نادي الحسين على ملعب الأول.

بينما تجمع الثانية فريق الطلبة وضيفه أمانة بغداد على ملعب المدينة في بغداد.

وتقام مباراة واحدة عند الساعة الخامسة مساء بين فريقي الشرطة وضيفه الموصل، وسيستضيف ملعب الشعب الدولي لقاء الفريقين.

في حين تقام المباراة الأخيرة من المنافسات عند الساعة السابعة والنصف مساء بين فريقي زاخو والكرمة، وسيحتضن ملعب زاخو مباراة الفريقين.