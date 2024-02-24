اليوم.. 4 مباريات في ختام الجولة 16 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تختتم يوم السبت، منافسات الجولة الـ(16) من دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024)، بإقامة أربع لقاءات على ملاعب بغداد ومحافظات عدة.

وتجمع أولى مباريات اليوم، فريق النفط صاحب المركز التاسع برصيد (22) نقطة بنظيره الميناء البصري الذي يحل في المركز الخامس عشر برصيد (15) نقطة في الساعة الثانية ظهراً على ملعب الساحر أحمد راضي بقيادة الحكم يوسف سعيد.

وستقام في الوقت ذاته، وعلى ملعب الميناء في البصرة، مباراة فريق نفط البصرة الذي يحتل المرتبة الـ(13) وفي جعبته (17) نقطة مع زاخو صاحب المركز السابع برصيد (22) نقطة بقيادة الحكم حيدر عدوان.

ويشهد ملعب الزوراء، في الساعة الرابعة والنصف عصراً، لقاء فريق الزوراء الذي يحل في المركز السادس برصيد (25) نقطة مع الكرخ صاحب المركز الثامن عشر برصيد (13) نقطة بقيادة الحكم (فيد كريم).

هذا وتختتم مباريات اليوم، بلقاء يجمع فريق الشرطة وصيف الترتيب العام برصيد (32) نقطة بنظيره الكهرباء صاحب المركز الرابع عشر برصيد (16) نقطة في الساعة السابعة مساءً على ملعب المدينة الدولي بقيادة الحكم واثق محمد.