اليوم.. 4 مباريات في انطلاق الجولة الاخيرة من منافسات نجوم العراق

شفق نيوز – بغداد

تنطلق اليوم الأربعاء الجولة الأخيرة (الجولة 38) من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مباريات في بغداد والأنبار والبصرة.

وفي افتتاح الجولة، تقام مباراتان في تمام الساعة السابعة مساءً، الأولى على ملعب الرمادي بمحافظة الأنبار، حيث يستضيف فريق الكرمة صاحب المركز السابع برصيد 55 نقطة فريق زاخو، الثالث برصيد 70 نقطة.

وفي المباراة الثانية على ملعب الشعب الدولي في بغداد، الملعب الافتراضي لفريق القاسم، حيث يلتقي برصيد 51 نقطة، مع المتصدر والمتوج باللقب فريق الشرطة الذي جمع 86 نقطة.

وعند الساعة 9:30 مساءً، يواجه فريق الميناء، صاحب المركز 17 برصيد 40 نقطة، فريق ديالى الذي يحتل المركز 16 برصيد 41 نقطة، على ملعب الفيحاء في البصرة، حيث يضمن الفائز منهما البقاء في المركز 16.

وفي المباراة الثانية ذات التوقيت على ملعب الساحر أحمد راضي، يستضيف فريق النفط السادس برصيد 56 نقطة فريق الزوراء الوصيف برصيد 77 نقطة.