اليوم.. 4 مباريات في الدور الثاني من كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز- محافظات

تستكمل، يوم السبت، مباريات الدور الثاني المؤهلة لدور الـ16 من بطولة كأس العراق للموسم 2025-2026 لكرة القدم.

وتقام اليوم أربع مباريات في محافظات كركوك وكربلاء ودهوك والسليمانية، تنطلق اثنتان منها عند الساعة الـ 3:00 عصراً، حيث يلتقي فريق غاز الشمال مع ضيفه القاسم على ملعب غاز الشمال، فيما يواجه كربلاء ضيفه أمانة بغداد على ملعب كربلاء الثانوي.

وفي الساعة الـ 6:00 مساءً تقام مباراتان، الاولى بين دهوك وضيفه نادي الحسين على ملعب دهوك، بينما تجمع الثانية نوروز على ملعبه مع ضيفه البحري.

أما آخر مباريات الدور الثاني، فتقام يوم الخميس 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حيث يلتقي فريق الحدود مع ضيفه الكرخ على ملعب أمانة بغداد، وهو الملعب الافتراضي لفريق الحدود.

وتأهل أربيل، امس الجمعة، لدور الـ16 على حساب مضيفه الناصرية، والحشد الشعبي على حساب مضيفه الموصل، والكرمة على حساب مضيفه الرمادي، ونفط ميسان على حساب ضيفه نفط البصرة.