اليوم.. 4 فرق تتنافس على بطاقتي نهائي دوري السلة العراقي

شفق نيوز- بغداد

تقام، مساء اليوم الاثنين، مباراتان ضمن سلسلة الدور نصف النهائي من دوري المحترفين لكرة السلة، في بغداد وميسان، وسط تطلعات الفرق الأربعة لحجز بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة السلة، علاء جبار، لوكالة شفق نيوز، إن المباراة الأولى ستجمع فريقي الدفاع الجوي والحشد الشعبي، في لقاء مرتقب يحتضنه النادي الأرمني في العاصمة بغداد عند الساعة السابعة مساءً.

وأضاف أن المباراة الثانية ستجمع فريق نفط ميسان وضيفه زاخو، وتقام في قاعة نفط ميسان، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى تحقيق الفوز الأول في سلسلة نصف النهائي.

وأشار جبار، إلى أن الدور نصف النهائي يقام بنظام "الأفضل من ثلاث مباريات"، إذ يتأهل إلى المباراة النهائية الفريق الذي يحقق الفوز في مباراتين من أصل ثلاث، مبيناً أن منافسات الدور ذاته ستتواصل بإقامة مباراتين أخريين يوم 23 من الشهر الحالي، حيث يلتقي الحشد الشعبي مع الدفاع الجوي في قاعة النادي الأرمني ببغداد، فيما يستضيف زاخو فريق نفط ميسان على أرضه.

وتتطلع الفرق الأربعة إلى تقديم أفضل مستوياتها في هذه المرحلة الحاسمة، سعياً لبلوغ نهائي دوري المحترفين لكرة السلة.