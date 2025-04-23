اليوم .. 3 مواجهات في ختام الجولة 29 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تختتم، اليوم الأربعاء، مواجهات الجولة 29 في دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة 3 مباريات في بغداد والرمادي.

‏وتقام في الساعة الـ 5:00 عصراً مباراتان تجمع الأولى فريق الكرمة الساعي لتحقيق الانتصار على ارضه ووسط جمهوره بعد الكبوة الاخيرة امام الزوراء، وهو يواجه ضيفه فريق أربيل الذي يحاول العودة لسكة الانتصارات بعد سلسلة اخفاقات تعرض لها كان آخرها في الجولة السابقة أمام النفط، وتقام المباراة على ملعب الرمادي .

‏بينما يواجه فريق الحدود متذيل ترتيب الفرق في المباراة الثانية ضيفه فريق الكرخ، الذي سيكون بمهمة سهلة امام اضعف فرق دوري النجوم وتقام المباراة على ملعب أحمد راضي وهو الملعب الافتراضي للحدود .

‏وتقام مباراة واحدة عند الساعة الـ 7:30 مساءً تجمع فريق الكهرباء الذي يسعى لاستعادة وضعه ونسيان الخسارة الاخيرة امام الطلبة سيما وانه يواجه ضيفه الثقيل فريق دهوك الذي يحاول الارتقاء والوصول الى الفرق المتصدرة، سيما وان له عدد من المباريات المؤجل، حيث تقام المباراة على ملعب الزوراء .