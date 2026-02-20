اليوم.. 3 مواجهات في انطلاق الجولة الـ 19 من دوري النجوم

شفق نيوز – بغداد

تنطلق، يوم الجمعة، مباريات الجولة الـ 19 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات في بغداد والناصرية والسليمانية.

وتجري مباراتان عند الساعة الـ 9:00 مساءً، تجمع الأولى فريق نوروز مع ضيفه فريق النجف، وتقام المباراة على ملعب نوروز في السليمانية.

ويحتل نوروز، بعد انتهاء الجولة الـ 18، المركز الـ 15 برصيد 19 نقطة، بينما يحتل النجف المركز 19 برصيد 8 نقاط.

وتجمع المباراة الثانية فريق الغراف مع ضيفه فريق دهوك، وتقام المباراة على ملعب الناصرية الأولمبي حيث يحتل الغراف المركز الـ 11 برصيد 26 نقطة، في حين يحتل دهوك المركز الـ 9 برصيد 27 نقطة.

بينما تقام المباراة الثالثة عند الساعة الـ 11:15 مساءً، وتجمع فريق الطلبة مع ضيفه فريق القوة الجوية في ديربي جماهيري يقام على الملعب الأول.

ويقع فريق الطلبة في المركز الـ 5 برصيد 34 نقطة، بينما يتصدر القوة الجوية ترتيب فرق دوري النجوم برصيد 40 نقطة.

ويُشار إلى أن فريق القوة الجوية كان قد تمسك بصدارة الترتيب بعد انتهاء الجولة الـ 18 برصيد 40 نقطة، يليه فريق الشرطة بالوصافة برصيد 35 نقطة، وبنفس رصيد الشرطة جاء الكرمة بالمركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة.

وحل الطلبة بالمركز الرابع برصيد 34 نقطة، وبنفس رصيد الطلبة جاء أربيل بالمركز الخامس، لكن بفارق المواجهات المباشرة، وحل فريق الزوراء بالمركز السادس برصيد 31 نقطة، ثم زاخو بالمركز السابع بـ30 نقطة.