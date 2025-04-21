اليوم.. 3 مواجهات ساخنة في انطلاق الجولة 29 من نجوم العراق

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الاثنين، منافسات الجولة 29 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات مثيرة تُقام في كل من بغداد وميسان.

وتُفتتح الجولة بإقامة مباراتين عند الساعة الخامسة عصراً، حيث يستضيف نفط ميسان، المنتشي بفوزه في الجولة الماضية على زاخو، نظيره ديالى صاحب المركز ما قبل الأخير، الذي يسعى بكل قوة للهروب من دائرة الخطر، وتُقام المباراة على ملعب ميسان الدولي.

وفي التوقيت ذاته، يحتضن ملعب الساحر أحمد راضي في العاصمة بغداد مواجهة قوية تجمع النفط، صاحب المركز التاسع برصيد 40 نقطة، بفريق الطلبة، الذي يسعى لمواصلة المنافسة ومزاحمة فرق الصدارة.

وتُختتم مواجهات اليوم الأول عند الساعة 7:30 مساءً، حيث يستضيف القوة الجوية على ملعب الشعب الدولي فريق النجف، في مباراة تحمل طابع التحدي بين فريقين يسعيان لتعديل المسار. القوة الجوية يأمل بمصالحة جماهيره بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة، كان آخرها الخسارة المفاجئة أمام ديالى 2-1، فيما يسعى النجف صاحب المركز 12 برصيد 36 نقطة، إلى تحسين نتائجه والارتقاء إلى مراكز ترضي طموحات جماهيره.