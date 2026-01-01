اليوم.. 3 مواجهات حاسمة تُسدل الستار على الجولة 9 من دوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

تُسدل اليوم الخميس، الستار على مواجهات الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق بإقامة ثلاث مباريات مهمة في بغداد والنجف والبصرة.

وتبدأ المواجهات عند الساعة 4:00 عصراً بمباراتي النجف والنفط، والميناء ونوروز.

ويلتقي فريق النجف مع ضيفه فريق النفط على ملعب النجف الدولي، وسط تحديات كبيرة يواجهها أصحاب الأرض نتيجة تراجع جاهزية لاعبيهم وعدم رغبتهم في اللعب بعد مقاطعتهم للوحدات التدريبية بسبب تأخر صرف مستحقاتهم، إضافة إلى فراغ إداري بعد استقالة الهيئة الإدارية للنادي.

ويحتل النجف المركز 16 برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد النفط المستقر إدارياً ومالياً في المركز 11 برصيد 12 نقطة.

وفي المباراة الثانية، يواجه فريق الميناء ضيفه فريق نوروز على ملعب الفيحاء في البصرة.

ويحتل الميناء المركز 12 برصيد 12 نقطة، ويأمل في استغلال أرضه وجمهوره لكسب نقاط المباراة، بينما يسعى نوروز لتعويض سوء نتائجه الحالية، إذ يحتل المركز 19 بثلاث نقاط فقط.

وتختتم الجولة بمواجهة عند الساعة 6:30 مساءً بين الكهرباء والزوراء على ملعب نادي الزوراء في بغداد، وهو الملعب الافتراضي لفريق الكهرباء.

ويسعى الفريقان لتعزيز موقعيهما في جدول الترتيب، حيث يحتل الكهرباء المركز 17 برصيد 5 نقاط، فيما جمع الزوراء 14 نقطة محتلاً المركز التاسع.