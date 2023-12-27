اليوم .. 3 مباريات مؤجلة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام اليوم الأربعاء، ثلاث مباريات مؤجلة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، اثنان منها من الجولة السادسة وواحدة من الجولة الخامسة.

ويحتضن ملعب الزوراء عند الساعة الخامسة مباراة أصحاب الأرض والجمهور الزوراء بضيفه نفط الوسط.

في حين سيحتضن ملعب زاخو في نفس الوقت مباراة مؤجلة من الجولة السادسة تجمع أصحاب الأرض والجمهور زاخو بضيفه القاسم.

وأخيرا، تقام مباراة واحدة مؤجلة من الجولة السادسة تجمع نادي الكهرباء وضيفه القوة الجوية، على ملعب الشعب الدولي وهو الملعب المفترض للكهرباء عند الساعة السابعة مساءً.

ويتصدر نادي القوة الجوية ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة الـ11 برصيد 26 نقطة، يليه بالوصافة نادي الشرطة برصيد 25 نقطة، ثم الزوراء ثالثاً برصيد 19 نقطة.