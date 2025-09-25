اليوم.. 3 مباريات في انطلاق الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تنطلق ثلاث مباريات كروية، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم، اثنان منها في بغداد وواحدة بالبصرة.

وتقام مباراتان عند الساعة السادسة مساءً، حيث يواجه فريق النفط ضيفه الطلبة على ملعب الساحر أحمد راضي، وفي المباراة الثانية يستضيف فريق ديالى على ملعب المدينة ببغداد وهو ملعبه الافتراضي، ضيفه فريق زاخو.

بينما ستقام مباراة واحدة في الساعة 8:30 مساءً، تجمع فريق الشرطة وضيفه نوروز على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة، وهو الملعب الافتراضي لفريق الشرطة.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أكد أن منافسات دوري نجوم العراق ستتواصل بعد الجولة الثالثة، قبل أن تتوقف مؤقتاً بدءاً من يوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد، والسبب يعود إلى صعوبة تجمع اللاعبين المحترفين في أنديتهم الخارجية خارج أيام "فيفا دي" المعتمدة دولياً، ما يفرض تحديات أمام إعداد المنتخب بشكل فعال خلال هذه الفترة.