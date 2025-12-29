اليوم.. يد العراق تلاعب قطر ودياً ضمن استعدادات البطولة الآسيوية

شفق نيوز- الدوحة

يخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد، اليوم الاثنين، ثاني مبارياته الودية أمام المنتخب القطري الثاني.

وتقام مباراة اليوم، في المركز التخصصي بالعاصمة القطرية الدوحة عند الساعة الرابعة عصراً.

وقال حسن عبد الرضا، المنسق الإعلامي، لوكالة شفق نيوز، إن المباراة تأتي ضمن المعسكر التدريبي المقام حالياً للمنتخب في قطر استعداداً للبطولة الآسيوية الثانية والعشرين، والمقرر إقامتها في الكويت مطلع العام المقبل.

وأضاف أن المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد أجرى وحدته التدريبية الأخيرة تحت إشراف المدرب البحريني علي الفلاحي، مساء أمس الأحد، في معسكره التحضيري بدولة قطر استعداداً للقاء الودي الثاني اليوم.

وكان المنتخب العراقي لكرة اليد قد خسر، يوم السبت الماضي، أمام نظيره القطري بنتيجة 23-33 في أول لقاء ودي خاضه المنتخب في العاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي المعسكر التدريبي المقام للمنتخب في قطر ضمن إطار التحضيرات استعدادًا للمشاركة في منافسات البطولة الآسيوية الـ22 المؤهلة إلى كأس العالم 2027.