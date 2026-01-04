اليوم.. يد العراق تلاعب عُمان ودياً

شفق نيوز- مسقط

يخوض المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم الاحد ثاني مبارياته امام منتخب عمان في البطولة الدولية الودية المقامة في سلطنة عُمان.

وستقام المباراة في الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر عند الساعة الخامسة مساءً.

وتأتي البطولة التي تشارك فيها ثلاث منتخبات هي العراق وعمان والامارات ضمن استعداداتها لبطولة اسيا المقبلة.

وخسر المنتخب العراقي مباراته الأولى ضمن البطولة الدولية الحالية بفارق هدف واحد أمام الإمارات بنتيجة 26-25 .

ويستضيف الكويت بطولة اسيا خلال الفترة من 15 الى 29 من كانون الثاني/ يناير الجاري، والمؤهلة الى نهائيات كأس العالم والتي ستقام في ألمانيا في العام 2027.

ويتواجد المنتخب العراقي في بطولة آسيا ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات البحرين والصين والأردن.