اليوم.. هولندا تبحث عن التعويض أمام السويد وألمانيا تختبر نفسها أمام ساحل العاج

شفق نيوز- متابعة

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى مواجهتين بارزتين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026، حيث تسعى هولندا لتعويض تعثرها الافتتاحي أمام السويد، فيما تصطدم ألمانيا بمنتخب ساحل العاج في قمة مرتقبة قد تحسم مبكراً هوية المتأهل إلى الدور المقبل.

ويحتضن ملعب "إن آر جي" في مدينة هيوستن الأميركية، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد، مواجهة قوية تجمع هولندا والسويد ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وتدخل السويد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما اعتلت صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط إثر فوزها الكبير في الجولة الأولى بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، بينما اكتفت هولندا بتعادل مثير بنتيجة (2-2) في مباراتها الافتتاحية، لتحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ما يجعل مواجهة اليوم مفصلية في مشوارها بالمونديال.

وتلقى المنتخب الهولندي ضربة قبل المباراة بعد تأكد غياب لاعب الوسط كوينتن تيمبر إثر تعرضه لارتجاج خفيف في الرأس خلال التدريبات، حيث قرر الجهاز الطبي استبعاده حفاظاً على سلامته.

وفي المجموعة الخامسة، يلتقي منتخبا ألمانيا وساحل العاج في مواجهة مرتقبة تقام عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت بغداد على ملعب "بي إم أو فيلد" بمدينة تورنتو الكندية.

ويدخل المنتخبان المباراة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بعد فوز ألمانيا الكبير على كوراساو بنتيجة (7-1)، فيما حققت ساحل العاج انتصاراً صعباً على الإكوادور بهدف دون رد.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة كون الفائز سيقترب بشكل كبير من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32، في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الثانية للبطولة.