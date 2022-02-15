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اليوم.. نيمار يعود للقاء ريال مدريد وراموس يغيب

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-15T05:27:14+0000
اليوم.. نيمار يعود للقاء ريال مدريد وراموس يغيب

شفق نيوز/ أعلن باريس سان جيرمان، أن نجمه نيمار الغائب عن الملاعب منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بسبب إصابة في الكاحل الأيسر، جاهز لخوض القمة المرتقبة ضد ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح سان جيرمان، أن مدافعه الإسباني سيرخيو راموس، هو الوحيد الذي سيغيب عن مواجهة ريال مدريد بسبب إصابة في ربلة الساق.

وتقام مباراة سان جيرمان وضيفه ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "بارك دي برانس" في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان المدرب الأرجنتيني لباريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، أبدى بعد الفوز على رين في الدوري الفرنسي (1-0) الجمعة الماضي، تفاؤله بشأن فرص "عودة نيمار إلى الملاعب".

وصرح الأرجنتيني: "يتعين الحذر من التوقعات التي لا تتطابق أحيانا مع الواقع. تطور حالة نيمار جيد جدا. أتمنى أن يكون في المجموعة، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

وتشكل عودة نيمار، حتى لو أنه من المنتظر أن يجلس على دكة البدلاء في لقاء الريال بسبب غيابه الطويل عن الملاعب، بشرى سارة لبوكيتينو، الذي بدا جليا حاجة تشكيلته إلى المؤهلات الإبداعية للنجم البرازيلي، أحد أكثر اللاعبين تأثيرا على أسلوب لعب الفريق.

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