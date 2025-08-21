اليوم.. نجوم العراق القدامى يلتقون نجوم كوردستان في ودية تاريخية بأربيل

شفق نيوز- اربيل

تستضيف مدينة أربيل اليوم الخميس، مباراة ودية تجمع بين نجوم المنتخب العراقي القدامى ونجوم قدامى كوردستان لكرة القدم.

وتُقام المباراة عند الساعة الخامسة والنصف عصرًا، وسط أجواء كروية استعراضية يسودها الطابع الرياضي.

وقد وصل وفد نجوم المنتخب العراقي القدامى إلى أربيل يوم أمس الأربعاء، استعدادًا لهذه المواجهة.

وتأتي هذه المباراة بعد اتفاق ثنائي بين صلاح الدين سيامند، رئيس اتحاد كوردستان لكرة القدم، وسامر سعيد، رئيس رابطة لاعبي المنتخب العراقي القدامى.

وتهدف المباراة إلى إسعاد الجماهير واستذكار نجوم الكرة العراقية والكوردستانية، إضافة إلى دعم أواصر التعاون المشترك بما يخدم رواد الكرة العراقية بشكل عام.

يُذكر أن منتخب أساطير العراق قد حصل على أول لقب خليجي للقدامى في نسخته الأولى التي أُقيمت في دولة الكويت.