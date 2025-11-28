اليوم.. ناشئو العراق يواجه بوتان ضمن تصفيات كأس آسيا بالأردن

شفق نيوز- عمان

يُواجه منتخب العراق للناشئين، اليوم الجمعة، نظيره البوتاني ضمن التصفيات الآسيوية لكرة القدم الجارية في الأردن.

وتقام المباراة على ملعب العقبة في الأردن عند الساعة الـ 7:00 مساءً.

ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات الفلبين والأردن وبوتان وأستراليا، ضمن تصفيات كأس آسيا التي تُقام في الأردن للمدة من 22 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ويختتم المنتخب مبارياته في المجموعة بمواجهة قوية أمام أستراليا يوم الأحد 30 من الشهر الجاري عند الساعة السابعة مساءً على الملعب ذاته.

وكان منتخب العراق للناشئين قد تعادل مع نظيره الأردني الأربعاء الماضي ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا دون 17 عاماً لحساب المجموعة E التي تستضيفها مدينة العقبة الأردنية، فيما حقق أول انتصار له يوم السبت الماضي على حساب المنتخب الفلبيني بنتيجة 3-2 في افتتاح التصفيات.