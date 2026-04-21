اليوم.. مواجهتا الهروب من "القاع" بانطلاق الجولة الـ 30 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تنطلق منافسات الجولة الـ 30 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة مباراتين "مهمتين" في الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء؛ تجمع الأولى فريق نفط ميسان مع ضيفه فريق النجف على ملعب ميسان الأولمبي.

ويتطلع الفريقان إلى انتزاع نقاط المباراة الهامة للهروب من قاع جدول الترتيب، حيث يمر الطرفان بمرحلة حرجة بوجود نفط ميسان في المركز الـ18 برصيد 26 نقطة، والنجف في المركز الـ19 برصيد 17 نقطة، ويسعى كلاهما لاستعادة ثقة الجماهير وتصحيح المسار بعد سلسلة من الإخفاقات في الجولات الماضية.

وتُقام المباراة الثانية في الساعة السابعة والنصف مساءً، حيث يواجه فريق الميناء ضيفه أمانة بغداد على ملعب الميناء الأولمبي.

وتكتسب هذه المواجهة أهمية قصوى لكونها تجمع الميناء القابع في المركز الـ17 برصيد 28 نقطة، مع أمانة بغداد صاحب الـ15 برصيد 31 نقطة، حيث يسعى الميناء لتعويض إخفاقاته الأخيرة ومصالحة قاعدته الجماهيرية الواسعة بالعودة إلى "المناطق الدافئة"، في حين يطمح أمانة بغداد لتحسين نتائجه والابتعاد أكثر عن شبح الهبوط إلى الدوري الممتاز مع اقتراب المسابقة من أمتارها الأخيرة.