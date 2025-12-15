اليوم.. مواجهتان مصيريتان في نصف نهائي كأس العرب

شفق نيوز- الدوحة

يواجه منتخب المغرب نظيره الإماراتي في مباراة حاسمة مؤهلة إلى المباراة الختامية، مساء اليوم الاثنين، ضمن نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025 الجارية في قطر.

وتنطلق صافرة البداية عند الساعة الخامسة والنصف مساءً (بتوقيت بغداد)، على ملعب استاد خليفة الدولي.

وتأهل المنتخب الإماراتي بعد فوزه على الجزائر، حاملة اللقب، بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في دور الثمانية.

فيما بلغ المنتخب المغربي الدور نصف النهائي بعد فوزه الصعب على منتخب سوريا بنتيجة 1-0، في الدور ذاته.

وفي مواجهة مصيرية ثانية، يلاقي منتخب الأردن نظيره السعودي ضمن منافسات نصف النهائي.

وتقام المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً (بتوقيت بغداد) على ملعب البيت المونديالي في قطر.

وتأهل منتخب الأردن بعد فوزه على نظيره العراقي بنتيجة 1-0، في مباراة الدور ربع النهائي التي أُقيمت على استاد خليفة الدولي.

بينما حجز المنتخب السعودي مقعده في نصف نهائي كأس العرب 2025 عقب فوزه الصعب على منتخب فلسطين بنتيجة 2-1 في دور الثمانية.

وتُبث مباراتا المغرب والإمارات، والسعودية والأردن، عبر قنوات beIN Sports، وقنوات الكأس، وأبو ظبي الرياضية، ودبي الرياضية، والكويت الرياضية.