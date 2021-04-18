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اليوم.. مواجهتان في ختام الجولة 28 لدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-18T07:21:04+0000
اليوم.. مواجهتان في ختام الجولة 28 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تختتم اليوم الأحد، منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الكرة الممتاز.

ويضيف فريق نادي أمانة بغداد على ملعبه فريق نادي الصناعات الكهربائية في الساعة الرابعة عصراً.

أمّا في ملعب الشعب الدولي؛ يلاقي فريق نادي الميناء البصري مضيفه فريق نادي الزوراء في الساعة التاسعة عصراً.

وكانت لجنة المسابقات قد قررت تأجيل مباراتي الشرطة ونفط ميسان، والقوة الجوية ونفط الوسط الى إشعار آخر لمشاركة الفريقين في دوري ابطال اسيا.

ويتصدر فريق نادي القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة يلاحقه الزوراء ثانيا برصيد 51 نقطة ثم النجف ثالثاً بنفس رصيد الشرطة لكن يتخلف عنه بالاهداف.

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