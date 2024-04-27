اليوم.. مواجهتان في ختام الجولة 24 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تختتم اليوم السبت، مواجهات الجولة 24 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين في العاصمة بغداد ومدينة البصرة.

ويحتضن ملعب الميناء في البصرة مباراة اصحاب الارض فريق نفط البصرة وضيفه فريق النجف عند الساعة السادسة مساءً .

ويدير اللقاء علاء سلام حكم ساحة ، اكرم علي مساعد اول ، هاني ابراهيم مساعد ثاني ، حيدر عدوان حكم رابع ، محمد مناف حكم "فار".

بينما يلاقي فريق امانة بغداد ضيفه فريق الحدود على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد عند الساعة 8:15 مساءً .

ويدير اللقاء محمد طارق حكم ساحة ، مصطفى نهاد مساعد اول، بختيار حسين مساعد ثاني، اوميد مصطفى حكم رابع ، ويوسف سعيد حكم "فار".