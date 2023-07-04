اليوم.. مواجهتان في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ نشر الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم جدولا بمباريات اليوم الثلاثاء ضمن الجولة (35) من منافسات الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق دهوك مع فريق نادي الكهرباء على ملعب الأول في اقليم كوردستان عند الساعة السابعة من مساء اليوم.

فيما يلتقي فريق نادي الطلبة مع نادي الصناعة على ملعب الشعب الدولي في بغداد عند الساعة التاسعة والنصف ليلا.

ويتصدر فريق نادي الشرطة بعد انتهاء الجولة 34 ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 73، ويأتي فريق القوة الجوية بالوصافة برصيد 66 نقطة ثم الزوراء ثالثاً برصيد 60 نقطة.