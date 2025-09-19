اليوم.. مواجهتان ساخنتان في انطلاق الجولة الثانية دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين في النجف وزاخو.

وتجمع المباراة الأولى فريق النجف مع ضيفه فريق ديالى عند الساعة السادسة مساءً، وتُقام المباراة على ملعب النجف الدولي.

بينما يستضيف فريق زاخو على ملعبه في المباراة الثانية فريق القوة الجوية في الساعة الـ 8:30 مساءً.

في غضون ذلك، أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بياناً أكد فيه دخول ملعب الشرطة في أعمال صيانة وحصول نادي الشرطة على موافقة وزارة الشباب والرياضة لاعتماد ملعب الفيحاء كملعب افتراضي له، ما استدعى نقل المباراة من بغداد الى ملعب الفيحاء.

وفي سياق آخر ، قررت إدارة نادي الناصرية السماح بدخول الجمهور مجاناً لحضور مباراة الغراف وضيفه الكهرباء التي ستقام على ملعب الناصرية الدولي يوم الأحد المقبل.