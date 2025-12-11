اليوم.. مواجهتان حاسمتان في ختام دور المجموعات لكأس الخليج تحت 23 عاماً

شفق نيوز- الدوحة

تقام، يوم الخميس، مباراتان ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً 2025 في قطر، و تنطلقان في الساعة الـ 1:30 ظهراً.

ويلاقي المنتخب السعودي تحت 23 عاماً، في المباراة الأولى، نظيره القطري مستضيف البطولة على ملعب رقم 1 في أكاديمية أسباير في الدوحة.

فيما يواجه المنتخب الكويتي نظيره البحريني في المباراة الثانية التي تقام على ملعب رقم 2 في أكاديمية أسباير.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والسعودية والبحرين والكويت، وتختتم منافساتها بمباراتي اليوم.

وينتظر المنتخب العراقي، متصدر المجموعة الثانية، وصيف المجموعة الأولى في الدور نصف النهائي، بينما سيواجه منتخب الإمارات، وصيف المجموعة الثانية، متصدرَ المجموعة الأولى.

وسيخوض المنتخب العراقي مباراته في نصف النهائي يوم الأحد المقبل أمام ثاني المجموعة الأولى، فيما يلتقي المنتخب الإماراتي في اليوم ذاته مع متصدر المجموعة الأولى.

وتنطلق مباريات الدور نصف النهائي يوم الأحد، بينما حدد يوم الثلاثاء المقبل موعداً للمباراة النهائية.