اليوم.. مواجهتان حاسمتان في بطولة كأس العراق بتحكيم أردني وعماني

شفق نيوز- بغداد

تقام اليوم السبت، مواجهتين حاسمتين من الدور نصف النهائي لبطولة كأس العراق لكرة القدم، المؤهلتين للمباراة الختامية للبطولة.

ويواجه فريق زاخو ضيفه فريق الشرطة، بينما يستضيف فريق دهوك منافسه فريق القوة الجوية، ويتأهل الفائز من المباراتين للمباراة النهائية لبطولة كأس العراق لكرة القدم، التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

وتنطلق المباراتان في نفس التوقيت عند الساعة الـ8:00 من مساء اليوم، وسيكون ملعبي دهوك وزاخو مسرحا المواجهتين الحاسمتين.

واعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد عرب، لوكالة شفق نيوز، الطواقم التحكيمية التي ستقود المواجهتين.

وقال عرب، إن "طاقم تحكيم أردني سيقود لقاء زاخو والشرطة، ويتألف من أدهم المخادمة حكم وسط، يساعده محمد مؤنس مساعد أول، وأحمد الرويلي حكم مساعد ثاني، وسلطان إبراهيم حكم "VAR" والعراقي أحمد كاظم حكم رابع".

وتابع أن "طاقم تحكيم عماني سيقود المباراة الثانية بين دهوك والشرطة، والذي يتألف من أحمد الكاف حكم ساحة، يساعده أبو بكر العمري مساعد أول، وحمود الشعيبي مساعد ثاني، وصقر حمود حكم "VAR" والعراقي علي حسين حكم رابع".