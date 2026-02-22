اليوم .. مواجهتان بدوري النجوم وبعثة شباب العراق تغادر للقاهرة لخوض وديتين

شفق نيوز - بغداد

تختتم، اليوم الأحد، مواجهات الجولة الـ 19 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين تُقامان في بغداد وزاخو.

وتجمع المباراة الأولى فريق زاخو مع ضيفه فريق النفط في الساعة الـ 9:00 مساءً وتقام المباراة على ملعب زاخو الدولي.

ويحتل فريق زاخو بعد انتهاء الجولة الـ 18 المركز السابع برصيد 30 نقطة، بينما يحتل فريق النفط المركز الـ 12 برصيد 21 نقطة .

‏بينما تجمع المباراة الثانية فريق الكهرباء مع ضيفه فريق أمانة بغداد.

وتقام المباراة عند الساعة الـ 11:15 مساءً على ملعب الزوراء وهو الملعب الافتراضي للكهرباء.

ويحتل فريق امانة بغداد المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة ، بينما يحتل فريق الكهرباء المركز الـ 18 برصيد 15 نقطة.

وفي السياق من المقرر أن تصل اليوم بعثة منتخب العراق للشباب الى العاصمة القاهرة، لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب مصر للشباب يومي 24 و 28 شباط/ فبراير الجاري.

وانطلق مساء الجمعة الماضي معسكر منتخب مصر للشباب، مواليد 2007 ، بمركز المنتخبات الوطنية بمنطقة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب.

وفي هذا الصدد أكد مدرب منتخب مصر للشباب وائل رياض، أن المعسكر الحالي يمثل محطة مهمة في برنامج الإعداد، خاصة أن مواجهتي العراق الوديتين، تمثلان أول اختبار دولي رسمي للفريق قبل خوض التصفيات الأفريقية، بحسب وسائل إعلام مصرية.