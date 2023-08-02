اليوم.. مواجهة مصيرية بين الشرطة والاتحاد السعودي

شفق نيوز/ يلاقي فريق نادي الشرطة اليوم الأربعاء، نظيره الاتحاد السعودي في ثالث مواجهاته المجموعة الاولى ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وتقام المباراة التي تعد مصيرية للقيثارة، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد .

وتعد المباراة حاسمة للشرطة وتدخل في حسابات معقدة قبل التأهل إلى الدور الربع النهائي، إذ يمتلك الشرطة اربع نقاط من فوز وتعادل، بينما يمتلك الاتحاد ست نقاط من فوزين، ويكفي الشرطة الفوز لتصدّر المجموعة او التعادل لضمان المركز الثاني للتأهل إلى المرحلة المقبلة .

وينتظر الشرطة مباراة الترجي التونسي الذي يزاحم الشرطة مع الصفاقسي الذي ودع بعد خسارتين، ضمن نفس المجموعة، ففي حال فوز الترجي بهدفين أو أكثر على الصفاقسي وخسارة الشرطة امام الاتحاد فسيتاهل الترجي الى المرحلة المقبلة، اما في حال تعادل او فوز الشرطة فان الشرطة سيضمن المركز الاول على مجموعته في حال الفوز والمركز الثاني في حال التعادل ويتأهل الى الدور نصف النهائي من البطولة .