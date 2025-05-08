اليوم.. مواجهات مهمة بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تختتم يوم الخميس مواجهات الجولة 32 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات في بغداد والبصرة والنجف.

وستقام مباراتان عند الساعة الـ 6:00 مساءً تجمع الأولى فريق الميناء الذي يحتل المركز 16 برصيد 34 نقطة بعد انتهاء الجولة 31 مع ضيفه فريق القوة الجوية صاحب المركز الخامس برصيد 49 نقطة، وتقام المباراة على ‏ ملعب الميناء.

‏ويضيف فريق النجف الذي ياتي بالمركز 15 برصيد 37 نقطة على ملعبه الدولي، فريق نوروز الذي يحتل المركز 13 برصيد 38 نقطة.

وتنطلق مباراتان عند الساعة الـ 8:30 مساءً تجمع الاولى فريق الزوراء المتصدر برصيد 65 نقطة مع ضيفه فريق ديالى صاحب المركز 17 برصيد 28 نقطة، وتجري المباراة على ملعب الأول، بينما يواجه فريق الشرطة "الوصيف برصيد 65 نقطة في المباراة الثانية والأخيرة في الجولة، ضيفه الكرخ صاحب المركز الـ12 برصيد 39 نقطة، وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي.