اليوم.. مواجهات مثيرة أوروبية وآسيوية وأفريقية

شفق نيوز/ يحفل اليوم السبت، بالكثير من المباريات الكبيرة والمواجهات المثيرة في كرة القدم الأوروبية والآسيوية والإفريقية.

ويتصدر هذه المباريات، الدور النهائي للإياب لدوري أبطال آسيا بين العين ويوكوهاما، فيما سيكون الموعد حاسما، إفريقيا، بمواجهة تجمع الأهلي المصري والترجي التونسي ضمن المشهد الختامي من المسابقة.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت بغداد) والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد - أتلتيكو مدريد - 15:15 – 3 beINSPORTS

ريال مدريد - ألافيس - 22:00 – 3 beINSPORTS

الدوري الإيطالي

يوفنتوس - مونزا - 19.00 - AD SPORTS Premium 1

ميلان ـ سالرنيتانا ـ 21:45 - AD SPORTS Premium 1

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي - مانشستريونايتد - 17:00 – 1 beINSPORTS

كأس ألمانيا

كايزر سلاوتيرن - باير ليفركوزن - 20:00 – Dubai sport 1

كأس فرنسا

باريس سان جيرمان - ليون - 22:00 – 1 beINSPORTS

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي المصري - الترجي التونسي - 20:00 – 6 beINSPORTS

دوري أبطال آسيا

العين - يوكوهاما الياباني - 19:00 – beIN Sports AFC HD

دوري أدنوك

اتحاد كلباء - بني ياس - 16:15 – AD SPORTS Premium 1

الدوري الجزائري

اتحاد العاصمة ـ أولمبي الشلف ـ 19.00 ـ القناة الجزائرية الأولى

المصدر: وسائل اعلام ، ارم