اليوم .. مواجهات مثيرة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام، اليوم الأحد، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والبصرة دهوك .

‏وتقام مباراتان عند الساعة الـ 5:00 عصراً تجمع الأولى فريق الكرخ الذي يحتل المركز الـ 11 برصيد 38 نقطة ، مع ضيفه فريق النفط صاحب المركز التاسع برصيد 41 نقطة، وتقام المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.

‏بينما تجمع المباراة الثانية فريق الميناء الذي يعاني من المراكز المتأخرة وهو يحتل المركز الـ 16 برصيد 31 نقطة مع ضيفه فريق الكهرباء الذي يقع في المناطق الدافئة بالمركز الـ 12 برصيد 37 نقطة، ويقام اللقاء على ملعب الأول.

‏وتقام مباراة واحدة عند الساعة الـ 7:30 مساءً، تجمع فريق دهوك صاحب الأرض الذي يسعى لمصالحة جمهوره بعد الخسارة الاخيرة في الجولة الـ 29 اذ يأتي بالمركز الثامن برصيد 41 نقطة، وهو يلاقي ضيفه فريق كربلاء الذي يقع في منطقة الخطر بالمركز الـ19 برصيد 22 نقطة والذي سيحاول أن يحقق نتيجة مرضية أمام فريق قوي ويمتلك لاعبين على مستوى عالِ ناهيك عن جمهوره العريض.