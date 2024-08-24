اليوم.. مواجهات مثيرة في أبرز دوريات أوروبا

شفق نيوز/ تستقطب مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو أنظار المتابعين اليوم السبت، عندما تضع نجم بيلباو نيكو ويليامز في مواجهة خاصة مع البارسا، الفريق الذي طارد نجم "يورو 2024" طويلا من أجل الفوز بخدماته.

وتدور مباراة برشلونة وبيلباو في الثامنة مساء بتوقيت بغداد، وستكون منقولة على قنوات بيين سبورتس، فيما سيشهد اليوم السبت مباريات هامة في الدوري الإيطالي لقطبي مدينة ميلانو، الميلان والإنتر.

كما ستكون الإثارة قوية في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، حيث يستضيف مانشستر سيتي إيبسويتش تاون بينما يخوض أرسنال تنقلا صعبا لمواجهة أستون فيلا.

وفي الدوري الألماني يلاقي بروسيا دورتموند في الجولة الافتتاحية إنتراخت فرانكفورت.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإيطالي:

بارما ـ آ سي ميلان ـ الساعة 07.30 مساء ـ قناة AD Sports 1

إنتر ميلانو ـ ليتشي ـ الساعة 09.45 مساء ـ قناة AD Sports 2

الدوري الإسباني

برشلونة ـ أتلتيك بيلباو 08.00 مساءً – bein sports 3

الدوري الإنجليزي:

برايتون ـ مانشستر يونايتد ـ الساعة 02.30 مساء ـ bein sports 1

مانشستر سيتي ـ إيبسويتش تاون ـ الساعة 05.00 مساء ـ bein sports 1

توتنهام ـ إيفرتون ـ الساعة 05.00 مساء ـ bein sports 2

أستون فيلا ـ أرسنال ـ الساعة 07.30 مساء ـ bein sports 1

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند ـ آينراخت فرنكفورت ـ الساعة 07.30 مساء ـ bein sports 5