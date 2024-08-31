اليوم.. مواجهات مثيرة في الدوريات الأوروبية الكبرى

شفق نيوز/ تشهد الدوريات الأوروبية الكبرى، اليوم السبت، العديد من المباريات المنتظرة، والتي تعد بتشويق وإثارة كبيرة.

تتصدر هذه المباريات مواجهة وست هام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وبرشلونة وبلد الوليد في الدوري الاسباني، بالإضافة إلى مباراة باير ليفركوزن ولايبزيغ في الدوري الألماني، ولقاء لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

برشلونة vs بلد الوليد – الساعة 06:00 مساءً على قناة Bein Sports 3.

أتلتيك بيلباو vs أتلتيكو مدريد – الساعة 08:00 مساءً على قناة Bein Sports 2.

الدوري الإنجليزي:

آرسنال vs برايتون – الساعة 02:30 مساءً على قناة Bein Sports 1.

ليستر سيتي vs أستون فيلا – الساعة 05:00 مساءً على قناة Bein Sports 1.

وست هام vs مانشستر سيتي – الساعة 07:30 مساءً على قناة Bein Sports 1.

الدوري الألماني:

فردر بريمن vs بروسيا دورتموند – الساعة 04:30 مساءً على قناة Bein Sports 5.

باير ليفركوزن vs لايبزيغ – الساعة 07:30 مساءً على قناة Bein Sports 5.

الدوري الإيطالي:

لاتسيو vs ميلان – الساعة 09:45 مساءً على قناة أبو ظبي الرياضية 1.

نابولي vs بارما – الساعة 09:45 مساءً على قناة أبو ظبي الرياضية 2.