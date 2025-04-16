اليوم .. مواجهات مثيرة بانطلاق الجولة الـ 28 لدوري نجوم العراق لكرة القدم ‏

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الـ 28 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة أربع مواجهات في اليوم الأول والتي تجري في بغداد وأربيل وزاخو.

‏وتقام في الساعة الخامسة عصراً مباراتان تجمع الأولى فريق ديالى مع ضيفه فريق القوة الجوية على ملعب المدينة في بغداد، وهو الملعب الافتراضي لفريق ديالى ويحاول الفريقان مصالحة جمهوريهما ولاسيما بعد الخسارتين الأخيرتين اللتين تعرضا لها في الجولة الـ 27.

‏بينما تجمع المباراة الثانية فريق زاخو مع ضيفه فريق نفط ميسان وتقام المباراة على ملعب زاخو، ويسعى الفريقان لخطف نقاط اللقاء وتحسين موقعهما في ترتيب القائمة ولاسيما فريق زاخو الذي فقد الصدارة ويحاول العودة للبقاء في دائرة التنافس مجدداً.

‏فيما تقام مباراتان عند الساعة الـ7:30 مساءً تجمع الأولى فريق أربيل الذي تعرض لسلسلة خسائر في الجولات السابقة وعاد ليحقق الفوز في الجولة الـ 27 بهدف وحيد على الحدود، ويسعى للتعويض هذا اليوم وهو يواجه فريق النفط المتحفز لتحقيق الانتصار ولا سيما أنه فاز في الجولة السابقة على ديالى بهدفين نظيفين، وستقام مباراة على ملعب فرانسو حريري في أربيل.

‏بينما تقام المباراة الثاني على ملعب الزوراء بين أصحاب الأرض والجمهور فريق الزوراء المنتشي بفوز في الجولة الـ 27 على منافسه القوة الجوية، مع ضيفه فريق الكرمة الذي يسعى للفوز والعودة بثلاث نقاط صعبة من خارج الديار كونه سيواجه فريق يمتلك القاعدة الجماهيرية ويلعب على ارضه.