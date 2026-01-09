اليوم .. مواجهات قوية في الجولة الـ11 بدوري نجوم العراق

شفق نيوز - بغداد

تقام، اليوم الجمعة، خمس مباريات في منافسات الجولة الـ 11 من دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد و ميسان ودهوك.

‏وتنطلق ثلاث مباريات عند الساعة الـ 3:00 عصراً تجمع الاولى فريق نفط ميسان مع ضيفه فريق الزوراء وتقام المباراة على ملعب ميسان الأولمبي.

ويحتل نفط ميسان المركز الـ 19 بست نقاط، بينما يأتي الزوراء بالمركز الخامس برصيد 18 نقطة.

بينما تجمع الثانية فريق زاخو مع ضيفه فريق أمانة بغداد وتقام المباراة على ملعب الأول.

ويحتل زاخو المركز التاسع برصيد 15 نقطة، بينما يحل امانة بغداد في المركز العاشر بـ15 نقطة .

‏في حين يستضيف فريق دهوك في المواجهة الثالثة على ملعب فريق الميناء.

وياتي فريق دهوك بالمركز الـ 11 بـ14 نقطة ، بينما يحتل الميناء المركز الـ 13 برصيد 13 نقطة.

‏وتقام مباراتان عند الساعة الـ 5:30 مساءً تجمع الاولى فريق النفط مع فريق ديالى، ‏وتقام المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر .

ويحتل النفط المركز الـ 12 برصيد 13 نقطة ، بينما يأتي ديالى بالمركز الرابع بـ20 نقطة.

‏وتجمع المباراة الثانية فريق القوة الجوية مع فريق الكرمة وتقام المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

ويحتل فريق القوة الجوية المركز السادس برصيد 18 نقطة، بينما يأتي فريق الكرمة بالمركز الثالث برصيد 20 نقطة.