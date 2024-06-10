اليوم.. مواجهات أفريقية حاسمة للمونديال وأخرى أوروبية

شفق نيوز/ يخوض منتخب الجزائر اختبارًا جديدًا في مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 حين يخرج لمواجهة أوغندا، مساء اليوم الاثنين.

كما يحل منتخب مصر ضيفًا على غينيا بيساو في الجولة الرابعة للتصفيات المونديالية.

وتواصل منتخبات أوروبا استعداداتها لانطلاق منافسات كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

ويلعب منتخب هولندا مع آيسلندا كما يلتقي منتخب التشيك منافسه مقدونيا الشمالية وتدور مواجهة قوية بين بولندا وتركيا.

وفيما يلي مباريات اليوم الاثنين بتوقيت بغداد:

تصفيات كأس العالم – أفريقيا:

أوغندا – الجزائر – 4:00 مساءً – SSC EXTRA 1 – الجزائرية

غيينا بيساو – مصر – 7:00 مساءً – SSC1 – ONTIME SPORTS

مباريات ودية:

هولندا – آيسلندا – 9:45 مساءً - bein sports 3