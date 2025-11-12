اليوم.. مواجهات عراقية مثيرة ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي

شفق نيوز- الرياض

تتواصل المنافسات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالعاصمة السعودية الرياض، وتشهد اليوم الأربعاء، مواجهات قوية في رياضات المواي تاي ورفع الأثقال والفروسية.

في رياضة المواي تاي، يخوض إياد عبد الهادي منافسات دور ربع النهائي لوزن 55 كغم، فيما يشارك صلاح صفاء في ربع النهائي لوزن 60-65 كغم عند الساعة الواحدة ظهراً، كما يشارك مصطفى التكريتي في دور ربع النهائي لوزن 75 كغم.

أما في رفع الأثقال، فيشارك الرباع سلوان جاسم في منافسات وزن 110 كغم، ويخوض علي عمار يسر منافسات وزن +110 كغم عند السادسة مساءً.

وفي الفروسية، يشارك الفارس فالح الدليمي في منافسات قفز الحواجز ضمن الأدوار التمهيدية.

وتتطلع البعثة العراقية إلى تحقيق إنجازات رياضية مميزة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، من خلال تضافر جهود اللاعبين والمدربين لتقديم أداء مشرف يليق بمكانة الرياضة العراقية.