اليوم.. منتخب كرة الصالات يلاعب لبنان ودياً في بيروت

شفق نيوز- بيروت

يخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات، اليوم الجمعة، مباراته التجريبية الأولى ضمن استعداداته لنهائيات آسيا المقرر انطلاقها في إندونيسيا الشهر المقبل.

ويواجه المنتخب العراقي نظيره اللبناني، اليوم، على أن يلتقي المنتخب اللبناني مجدداً يوم الأحد المقبل في لقاء ثانٍ يقام أيضاً في العاصمة بيروت.

وتأتي مباراة اليوم ضمن استعدادات المنتخب تحضيراً لبطولة آسيا المقرر انطلاقها في إندونيسيا يوم 27 من شهر كانون الثاني من العام المقبل.

وأجرى منتخب العراق، أمس، تحت إشراف المدرب البرازيلي جواو كارلوس، أولى وحداته التدريبية ضمن المعسكر المقام في العاصمة اللبنانية بيروت، استعداداً للبطولة الآسيوية المقبلة.

وتأهل منتخب العراق لكرة الصالات إلى نهائيات كأس آسيا 2026 في إندونيسيا، بعد تصدره مجموعته (D) بفوزه على السعودية 2-1 في المباراة الحاسمة الأخيرة التي أُقيمت في الدمام، عقب تغلبه في التصفيات أيضاً على الصين تايبيه وباكستان، ليحقق العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط ويضمن مقعده في البطولة القارية المقبلة.