اليوم.. منتخب شباب العراق يواجه قطر للمرة الثانية استعداداً لنهائيات آسيا

شفق نيوز/ يواجه منتخب العراق للشباب لكرة القدم، يوم الأحد، نظيره القطري وديا في العاصمة القطرية الدوحة.

ويعد لقاء اليوم هو الثاني ضمن معسكر منتخبنا الشبابي في قطر، وسبق أن التقى الفريقان يوم الخميس الماضي وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وياتي لقاء اليوم والذي سبقه ضمن استعدادات المنتخب لنهائيات آسيا المقرر اقامتها العام المقبل في اوزبكستان.

وانهى منتخبنا الوطني للشباب تدريباته في الدوحة، واكد المدرب قحطان جثير في تصريح تسلمته وكالة شفق نيوز، عن جاهزيته لمواجهة منتخب شباب قطر في المباراة الودية الثانية اليوم الأحد .

وقال لاعب المنتخب العراقي للشباب المحترف متين ديار الذي التحق للفريق في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز: "سعيدٌ بوجودي مع منتخب العراق وأطمح بالحضور الفعال في لقاء اليوم وفي بطولة آسيا تحت 19 عاما".