اليوم.. منتخب شباب العراق يلاقي نظيره الألباني في غرب آسيا

شفق نيوز/ يلاقي المنتخب العراقي للشباب نظيره الالباني اليوم الجمعة، عند الساعة الخامسة عصرا على ملعب نادي عكاظ في ثاني مبارياته ببطولة الديار العربية "غرب آسيا" لمنتخبات الشباب تحت سن 19 عاماً المقامة أحداثها في مدينة الطائف السعودية.

وقال مدرب المنتخب حيدر جبار لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا جاهز للقاء المنتخب الالباني الذي يعتبر ضيف شرف البطولة"، مبينا "اننا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم لبلوغ المباراة النهائية،، لأن فريقاً واحداً من كل مجموعة يتأهل للمباراة النهائية".

واضاف ان "لقاء اليوم فرصة جيدة ونحن نواجه منتخبا يختلف عن مواجهتنا المعتادة عن فرق المنطقة كون البانيا من مدرسة أوروبية".

واوضح جبار، ان "المنتخب أنهى استعداداته للقاء هذا اليوم، وكل اللاعبين إصراراً على تحقيق نتيجة طيبة باللقاء الثاني في البطولة".

وتعادل منتخب شباب العراق لكرة القدم مع نظيره الأردني من دون أهداف، يوم الأربعاء الماضي، في أولى مواجهاته ضمن منافسات بطولة غرب آسيا (الديار العربية) المقامة في السعودية، لمنتخبات الشباب دون 19 عاماً.

ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه لبنان والأردن وألبانيا.

وبحسب نظام البطولة، ستلعب الفرق فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل مركز ثانٍ في المجموعات إلى الدور الثاني.