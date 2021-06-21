اليوم.. منتخب شباب العراق بالزي الأخضر في مستهل مشواره العربي بلقاء جزر القمر

شفق نيوز/ يستهل منتخب شباب العراق لكرة القدم اليوم الاثنين، مهمته الرسمية في بطولة كأس العرب بكرة القدم تحت 20 عاما، بلقاء نظيره منتخب جزر القمر في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة التي تضم الى جانبه ايضاً منتخبي السنغال ولبنان.

وأقامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب أمس المؤتمر الصحفي بحضور جميع منتخبات المجموعة الثالثة بضمنها منتخبنا الشبابي.

وسيرتدي منتخب العراق الزي الأخضر الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأسود في أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب جزر القمر الذي سيرتدي الزي الأبيض الكامل.

وتستضيف مصر ستة عشر منتخبا من قارتي آسيا وأفريقيا، تم تقسيمها الى أربع مجموعات، يتأهل الأول والثاني الى دور الثمانية، فيما يودع منتخبي الثالث والرابع المنافسات العربية.