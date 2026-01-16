اليوم.. منتخب اليد العراقي يفتتح مشواره الآسيوي بمواجهة الصين

شفق نيوز- الكويت

يفتتح المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد، يوم الجمعة، مشواره في بطولة كأس آسيا الـ22 بمواجهة نظيره الصيني عند الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات البطولة الآسيوية التي تستضيفها دولة الكويت للفترة من 15 ولغاية 29 كانون الثاني/يناير الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقررة إقامتها في ألمانيا عام 2027.

ويقع المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأردن والبحرين والصين، في مجموعة تتسم بالقوة والتنافس العالي، وسط تطلعات عراقية لتقديم مستويات مميزة وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور اللعبة.

وقال أحمد رياض، رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، لوكالة شفق نيوز، إن المشاركة في البطولة الآسيوية تمثل محطة مهمة للمنتخب الوطني.

وأضاف أن المنتخب العراقي يدخل بطولة كأس آسيا بطموح كبير، وقد وفر الاتحاد جميع متطلبات الإعداد من خلال إقامة معسكرات تدريبية مكثفة في بغداد والكويت، بهدف الوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة، مبينا أن الثقة كبيرة بإمكانات اللاعبين وقدرتهم على تمثيل العراق بصورة مشرفة وتحقيق نتائج إيجابية.

كما أشار رياض، إلى أن الجهاز الفني ركّز خلال فترة الإعداد على الجوانب التكتيكية ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، مضيفاً أن المباراة الافتتاحية أمام الصين ستكون محكًا مهمًا في مشوار البطولة.

يُذكر أن المنتخب العراقي أجرى تحضيراته عبر معسكر تدريبي في بغداد، أعقبه معسكر خارجي في الكويت، تخللته وحدات تدريبية مكثفة ومباريات تجريبية، استعدادًا لخوض غمار المنافسات القارية.