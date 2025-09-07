اليوم .. منتخب العراق يواجه السعودية في نصف نهائي كأس الخليج تحت 20 عاماً

شفق نيوز - بغداد

يواجه المنتخب العراقي للشباب، اليوم الأحد، وصيف المجموعة الثانية نظيره السعودي متصدر المجموعة الأولى في أولى مواجهات دور نصف نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم تحت سن 20 عاماً.

وتقام المباراة على ملاعب مدينة الأمير سلطان الرياضية عند الساعة الرابعة عصراً.

أما المواجهة الثانية التي تلي مباراة العراق والسعودية ضمن نصف نهائي البطولة ايضاً ، فتجمع منتخب عُمان، متصدر المجموعة الثانية، ونظيره اليمني وصيف المجموعة الأولى، وذلك عند الساعة الثامنة مساءً.

وسيلتقي الفائزان من مباراتي اليوم في المباراة الختامية يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

أما القنوات الناقلة للمباراة فهي: قناة السعودية الرياضية، وقناة العراقية الرياضية، وقناة عمان الرياضية .

وانطلقت البطولة في الـ28 من شهر آب/أغسطس الماضي وتستمر حتى العاشر من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

وتقام بطولة كأس الخليج للشباب للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس الخليج للشباب، بمشاركة منتخبات: السعودية، العراق، عمان، اليمن، البحرين، قطر، الكويت، إلى جانب منتخب مصر الذي شارك بدعوة خاصة من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد اعتذار الإمارات.