اليوم.. منتخب العراق يعود إلى البصرة وثلاثة محترفين يلتحقون بصفوفه

شفق نيوز/ أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، ومشرف المنتخب أحمد الموسوي، يوم الاثنين، أن وفد المنتخب عاد إلى مطار البصرة الدولي بعد انتهاء معسكره التدريبي في قطر.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيصل ظهر اليوم إلى البصرة ويأخذ قسطاً من الراحة في محل إقامته ثم يبدأ تدريباته مساء اليوم ويستمر لغاية يوم الأربعاء المقبل ليكون آخر وحداته التدريبية قبل لقاء نظيره العماني الخميس المقبل في مستهل مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم".

وأشار إلى أن "جميع اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة ولا توجد أية إصابات بينهم، وهم على أتم الجاهزية لملاقاة عمان".

وأضاف الموسوي أن "ثلاثة محترفين سيلتحقون بالوفد ابتداءً من اليوم، وهم حسين علي، وزيدان إقبال، ودانيلو السعيد، بينما يصل الباقون تباعاً".

وأبعد مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس خمسة لاعبين من التشكيلة وهم حسن عبد الكريم، ومحمد قاسم، وباشانغ عبد الله، وآكام هاشم، وهيران أحمد.

وكان المنتخب العراقي خاض مباراة ودية واحدة خلال معسكره في الدوحة بغياب المحترفين وفاز فيها بهدفين دون مقابل.