اليوم.. منتخب العراق يتوجه إلى الإمارات لملاقاة كوريا الجنوبية ودياً

شفق نيوز/ أكد المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي محمد عماد، أن المنتخب الوطني سيتوجه مساء اليوم الثلاثاء بكامل لاعبيه وجهازه الفني الى الامارات للدخول بمعسكر تدريبي قصير.

وقال عماد، لوكالة شفق نيوز، إن "لاعبي منتخبنا الوطني المحترفين والكادر التدريبي سيلتحقون الى الإمارات من دولهم بينما يغادر لاعبونا المحليون بغداد مساء اليوم، وسيكون يوم غد الاربعاء اول وحدة تدريبية على ان يلاقي هناك منتخب كوريا الجنوبية يوم 6 من هذا الشهر في آخر لقاء ودي له قبل الدخول في منافسات بطولة اسيا في قطر".

وأضاف، أن "المنتخب يتوجه بعد لقاء كوريا الجنوبية إلى قطر بغية الاستعداد للدخول في غمار منافسات بطولة آسيا التي تقام في قطر للمدة من الـ 12 من هذا الشهر، ولغاية الـ 10 من شهر شباط المقبل".

ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة في بطولة آسيا الى جانب اليابان وإندونيسيا وفيتنام.

وانهى المنتخب الوطني العراقي، العام 2023 في المركز الـ 63 عالمياً حسب تصنيف الفيفا الاخير لشهر كانون الثاني.